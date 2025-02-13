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Доллар упал ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа

Источник:
РИА Новости
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Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

К 10.49 мск курс американской валюты падал на 3,6% — до 90,63 рубля, а минутами ранее максимально опускался до 89,5 рубля, приводит РИА Новости результаты торгов.

На фоне ослабления геополитической напряженности подскочил и российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.10 утра мск увеличился на 8,34%, до 3277,85 пункта.

В среду, 12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Стороны пришли к солидарному мнению о необходимости мирного разрешения украинского конфликта.

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Экономика #Мир #Деньги
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Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

Evgen_26

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