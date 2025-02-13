Доллар упал ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

К 10.49 мск курс американской валюты падал на 3,6% — до 90,63 рубля, а минутами ранее максимально опускался до 89,5 рубля, приводит РИА Новости результаты торгов.

На фоне ослабления геополитической напряженности подскочил и российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.10 утра мск увеличился на 8,34%, до 3277,85 пункта.

В среду, 12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Стороны пришли к солидарному мнению о необходимости мирного разрешения украинского конфликта.