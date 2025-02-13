Цены на тюльпаны приблизились к стоимости роз

Средняя стоимость тюльпанов в России по ряду причин приблизилась к ценам на розы, сообщили участники рынка.

Сейчас стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигает 231,3 рубля. Роза, для сравнения, обходится в 248,6 рубля, рассказал РБК представитель маркетплейса Flowwow.

Таким образом, разница в цене между тюльпанами и розами составляет сейчас 7,4%. В прошлом году разрыв был более значительным: роза была дороже тюльпана на 38,9%.

Причин для такого резкого подорожания несколько. В частности, в Нидерландах произошел неурожай луковиц тюльпанов, что спровоцировало рост цен.

Кроме того, в прошлом году Россия ввела пошлину в 20% на срезанные цветы из недружественных стран. Тюльпаны в основном выращивают именно там, поэтому эти цветы подорожали заметнее всего.