Уровень просрочки по потребкредитам подскочил в полтора раза

Уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам в российских банках вырос в полтора раза, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Доля просроченной задолженности достигла 1,8%. Этот показатель стабильно рос на протяжении всего 2024 года, тогда как до этого три года находился около уровня 1,1%, приводят «Известия» статистику ОКБ.

Россиянам все сложнее выплачивать кредиты из-за высокой инфляции, подчеркнула глава направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

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Как отметил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков, цены увеличились в среднем на 10% в начале февраля 2025-го к аналогичному периоду прошлого года.

При этом рост доходов в прошлом году уже стал замедляться — в реальном выражении траты людей увеличились, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Из-за этого у людей могли возникнуть трудности с обслуживанием ранее взятых долгов, пояснил он.