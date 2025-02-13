Телецкое озеро покрылось снежной ватой. ФОТО

Снежуру — снег, не тающий на поверхности воды — впервые за эту зиму наблюдали на Телецком озере, сообщил Алтайский биосферный заповедник.

«Это не льдинки, такие комки мокрого снега рассыпаются в руках, если попытаться достать их из воды. Это снег, не тающий на поверхности воды при ее температуре близкой к замерзанию», — рассказали Роман Воробьев и Татьяна Клименко, запечатлевшие явление на фото.

Дуновение ветра не дает снежуре спокойно лежать пушистым одеялом, а скатывает ее в снежки прямо в воде.

Снежура — кратковременное явление. При потеплении снег на воде быстро растает, при похолодании — превратится в шугу, а потом в лед.