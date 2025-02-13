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Телецкое озеро покрылось снежной ватой. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Снежуру — снег, не тающий на поверхности воды — впервые за эту зиму наблюдали на Телецком озере, сообщил Алтайский биосферный заповедник.

«Это не льдинки, такие комки мокрого снега рассыпаются в руках, если попытаться достать их из воды. Это снег, не тающий на поверхности воды при ее температуре близкой к замерзанию», — рассказали Роман Воробьев и Татьяна Клименко, запечатлевшие явление на фото.

Дуновение ветра не дает снежуре спокойно лежать пушистым одеялом, а скатывает ее в снежки прямо в воде.

Снежура — кратковременное явление. При потеплении снег на воде быстро растает, при похолодании — превратится в шугу, а потом в лед.

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Жизнь #Природа #Республика Алтай
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Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.