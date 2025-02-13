Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны остановить наступление российских войск, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нам нужно быть реалистами. Не пессимистами, а реалистами, я хочу подчеркнуть, не нужно отчаиваться. Реальность сейчас состоит в том, что у нас нет достаточных возможностей ни остановить продвижение россиян, ни начать их выдавливать с территории Украины», — приводит «Коммерсантъ» слова Кулебы, сказанные им в интервью немецким СМИ.

Бывший министр иностранных дел Украины отметил, что потенциала украинской армии хватит только лишь на замедление российских войск.

По его мнению, Киеву не стоит рассчитывать и на увеличение западных поставок вооружений. А собственные производственные мощности очень скромны по сравнению с российскими, подчеркнул экс-министр.

Летом 2023 года Кулеба, будучи главой украинского МИД, назвал «болтовней» слова о невозможности Украины победить Россию. Он тогда заявил, что Киев идет «по пути успеха» и США ему в этом помогают.