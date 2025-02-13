НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кулеба призвал украинцев признать беспомощность ВСУ

Источник:
«Коммерсантъ»
336 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны остановить наступление российских войск, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нам нужно быть реалистами. Не пессимистами, а реалистами, я хочу подчеркнуть, не нужно отчаиваться. Реальность сейчас состоит в том, что у нас нет достаточных возможностей ни остановить продвижение россиян, ни начать их выдавливать с территории Украины», — приводит «Коммерсантъ» слова Кулебы, сказанные им в интервью немецким СМИ.

Бывший министр иностранных дел Украины отметил, что потенциала украинской армии хватит только лишь на замедление российских войск.

По его мнению, Киеву не стоит рассчитывать и на увеличение западных поставок вооружений. А собственные производственные мощности очень скромны по сравнению с российскими, подчеркнул экс-министр.

Летом 2023 года Кулеба, будучи главой украинского МИД, назвал «болтовней» слова о невозможности Украины победить Россию. Он тогда заявил, что Киев идет «по пути успеха» и США ему в этом помогают. 


Тема: Военная операция на Украине
Европу испугало неожиданное потепление отношений России и США
Трамп представил план капитуляции Украины
Минобороны раскрыло цели ночного удара по Украине
Медведев назвал удары по Киеву «примирением через силу»
смотреть все
Оборона #Армия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»
Lada Aura в Казахстане оказалась намного дешевле российской
Трамп представил план капитуляции Украины
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.