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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Европу испугало неожиданное потепление отношений России и США

Источник:
Sibnet.ru
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Худшие опасения властей Евросоюза о сближении России и Соединенных Штатов сбылись после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента», — рассказали изданию Politico источники в европейских политических кругах.

Французское издание L'Express указывает, что сообщение о разговоре Трампа и Путина повергло в панику европейские столицы. Теперь их политическая субъектность оказалась под большим вопросом, пояснили изданию эксперты

«Этот разговор перетасовал все карты после трех лет конфликта. Теперь европейцы опасаются, что любое мирное соглашение между Украиной и Россией будет достигнуто без них и в ущерб Киеву», — отмечает L'Express.

В среду, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главное темой стало завершение конфликта на Украине.

И Трамп, и Путин высказались за скорейшую остановку боевых действий. При этом президент России указал на важность устранения первопричин конфликта.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.