Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о личной встречи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи». «Президент России пригласил президента США посетить Москву», — сказал Песков.

«Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны», — написал Трамп в соцсетях.