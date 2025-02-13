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Путин созвонился с Трампом и пригласил его в Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о личной встречи, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи». «Президент России пригласил президента США посетить Москву», — сказал Песков.

«Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны», — написал Трамп в соцсетях.


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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.