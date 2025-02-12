Россия попала под барометрический удар

Количество вызовов скорой помощи в регионах Центральной России выросло из-за аномальных скачков атмосферного давления.

Жители Москвы, Московской, Калужской и Владимирской областей обращались к врачам скорой помощи с сильными мигренями, слабостью и скачками артериального давления, написал телеграм-канал SHOT со ссылкой на свои источники.

Ухудшение состояния здоровья метеозависимых людей было обусловлено влиянием мощного азиатского антициклона. В сообщении это природное явление назвали «барометрическим ударом».

Синоптики 7-8 февраля сообщали, что в Москве был установлен рекорд атмосферного давления. Экстремально высокое давление в средней полосе России после этого стояло на протяжении недели.