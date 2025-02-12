НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия построит новую военную базу в Африке

Источник:
Sibnet.ru
285 3

Москва и Хартум пришли к взаимопониманию относительно соглашения о базе военно-морского флота, сообщил глава МИД Судана Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы достигли по этому вопросу взаимопонимания. Поэтому вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить. Мы согласились, договорились обо всем», — цитирует суданского дипломата ТАСС.

Договор между Россией и Суданом о создании на суданской территории пункта материально-технического обслуживания ВМФ РФ был заключен в 2020 году, однако до сих пор документ не был ратифицирован.

Согласно договору, максимальная численность личного состава пункта ВМФ РФ — не больше 300 человек. Одновременно на территории Судана должно находиться не больше четырех российских кораблей.

Лавров по итогам переговоров отметил, что особое внимание стороны уделили продолжающейся войне в Судане между правительственными войсками и Силами быстрого реагирования. По его словам, Москва заинтересована в нормализации обстановки в Судане.

Судан — одно из крупнейших государств Африки с населением более 40 миллионов человек. Страна имеет выход к Красному морю, протяженность береговой линии составляет 853 километра.

Еще по теме
Минобороны раскрыло цели ночного удара по Украине
Патриарх Кирилл призвал к борьбе с язычеством в зоне СВО
Медсестра закрыла собой тяжелораненого бойца в зоне СВО
Бойцы СВО пройдут геномную регистрацию
смотреть все
Оборона #Армия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
Путину доложили о рекордах российской экономики
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
31
Трамп потребовал у Украины доступ к природным ресурсам
29
Киев признался в желании развязать войну между Россией и США
25
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
22
ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево‑Дарьино
17
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»