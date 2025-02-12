Россия построит новую военную базу в Африке

Москва и Хартум пришли к взаимопониманию относительно соглашения о базе военно-морского флота, сообщил глава МИД Судана Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы достигли по этому вопросу взаимопонимания. Поэтому вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить. Мы согласились, договорились обо всем», — цитирует суданского дипломата ТАСС.

Договор между Россией и Суданом о создании на суданской территории пункта материально-технического обслуживания ВМФ РФ был заключен в 2020 году, однако до сих пор документ не был ратифицирован.

Согласно договору, максимальная численность личного состава пункта ВМФ РФ — не больше 300 человек. Одновременно на территории Судана должно находиться не больше четырех российских кораблей.

Лавров по итогам переговоров отметил, что особое внимание стороны уделили продолжающейся войне в Судане между правительственными войсками и Силами быстрого реагирования. По его словам, Москва заинтересована в нормализации обстановки в Судане.

Судан — одно из крупнейших государств Африки с населением более 40 миллионов человек. Страна имеет выход к Красному морю, протяженность береговой линии составляет 853 километра.