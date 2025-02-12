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Появилась новая версия происхождения загадочного Оумуамуа

Источник:
ArXiv.org
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Загадочный космический объект Оумуамуа мог возникнуть вследствие катастрофы в другой звездной системе, предположили китайские астрономы. Статья ученых была опубликована архивом ArXiv.org.

Объект длиной 400 метров был обнаружен в октябре 2017 года и сразу привлек внимание своей странной вытянутой формой и траекторией движения. Также Оумуамуа при изучении не продемонстрировал следов пироксенов и оливинов — характерных для астероида пород.

Поразительная форма этого объекта, который в длину оказался почти в семь раз больше, чем в ширину (230 на 35 метров), даже привела к появлению теории о том, что Оумуамуа является космическим кораблем пришельцев.

Чтобы объяснить возникновение объекта, ученые смоделировали процесс так называемого приливного разрушения — распада какого-то небесного тела из-за того, что он слишком приблизился к чему-то гораздо более массивному.

По мнению исследователей, родительским телом Оумуамуа мог являться один из многокилометровых объектов, который раскололся после приближения к массивной планете наподобие газового гиганта «весом» с Юпитер.

Согласно расчетам, больше всего шансов получить осколки вытянутой формы были бы в системе красного карлика с единственной крупной планетой. Сочетание гравитационных сил разорвало объект, а затем отправило необычный обломок в межзвездное пространство.

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Наука #Космос
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Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...