НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Почему выгоднее реже закупать продукты в магазине

Источник:
«Известия»
296 0

Грамотный подход к планированию покупок и составлению рациона позволит сэкономить деньги на продукты, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» Ольга Матвеева.

Практика показывает, что частые и беспорядочные посещения супермаркетов приводят к лишним тратам. Немногие могут устоять, особенно, если они голодны, от спонтанных покупок, без которых запросто можно обойтись. А они в итоге выливаются в копеечку.

«Первый важный принцип организации питания — заранее составлять меню на несколько дней вперед. Это полезно по разным причинам. Во-первых, вы сэкономите время при походе в супермаркет и не будете гулять между полками в раздумьях: а что же вам надо купить? Во-вторых, так проще отслеживать качество питания и корректировать рацион, чтобы организм получал разнообразные необходимые элементы» — приводят «Известия» совет эксперта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСкидки и подборки: как хитрят маркетплейсы

Вторым важным принципом Матвеева назвала составление не одного списка покупок, а нескольких. Она предложила поделить все покупки на несколько категорий. Продукты, которые всегда должны быть дома (вода, хлеб, молоко, яйца), продукты длительного хранения (консервы, крупы), товары, которые нужно купить ситуативно (ингредиенты для меню на ближайшие дни).

«Определите комфортную периодичность покупок продуктов каждой категории. Так, товары длительного хранения можно покупать раз в месяц оптом, экономя тем самым средства. Базовые продукты первой необходимости обновлять по мере того, как они заканчиваются, а ингредиенты для питания на несколько дней, допустим, дважды в неделю», — рекомендовала эксперт.

Еще по теме
Обязательную маркировку косметики и чипсов ввели в России
Эксперт рассчитал минимальную цену хорошего сыра
Спрос на экзотический алкоголь резко вырос в России
Производителей масла и яиц освободили от выплат торговым сетям
смотреть все
Экономика #Продукты #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
Путину доложили о рекордах российской экономики
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
31
Трамп потребовал у Украины доступ к природным ресурсам
29
Киев признался в желании развязать войну между Россией и США
25
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
22
ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево‑Дарьино
17
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»