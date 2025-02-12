Почему выгоднее реже закупать продукты в магазине

Грамотный подход к планированию покупок и составлению рациона позволит сэкономить деньги на продукты, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» Ольга Матвеева.

Практика показывает, что частые и беспорядочные посещения супермаркетов приводят к лишним тратам. Немногие могут устоять, особенно, если они голодны, от спонтанных покупок, без которых запросто можно обойтись. А они в итоге выливаются в копеечку.

«Первый важный принцип организации питания — заранее составлять меню на несколько дней вперед. Это полезно по разным причинам. Во-первых, вы сэкономите время при походе в супермаркет и не будете гулять между полками в раздумьях: а что же вам надо купить? Во-вторых, так проще отслеживать качество питания и корректировать рацион, чтобы организм получал разнообразные необходимые элементы» — приводят «Известия» совет эксперта.

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Вторым важным принципом Матвеева назвала составление не одного списка покупок, а нескольких. Она предложила поделить все покупки на несколько категорий. Продукты, которые всегда должны быть дома (вода, хлеб, молоко, яйца), продукты длительного хранения (консервы, крупы), товары, которые нужно купить ситуативно (ингредиенты для меню на ближайшие дни).

«Определите комфортную периодичность покупок продуктов каждой категории. Так, товары длительного хранения можно покупать раз в месяц оптом, экономя тем самым средства. Базовые продукты первой необходимости обновлять по мере того, как они заканчиваются, а ингредиенты для питания на несколько дней, допустим, дважды в неделю», — рекомендовала эксперт.