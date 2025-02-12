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Windows 11 получила новое меню «Пуск»

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11 получила обновленное меню «Пуск», изменения внедрили в сборке операционной системы под номером 22635.4805. Теперь пользователи могут воспользоваться тремя режимами установленных приложений.

К традиционному списку добавилась сетка с сортировкой по именам и группировка программ в подпапки по категориям, пишет ресурс Windows Latest. Официально обновленный «Пуск» планируют показать на ближайшем мероприятии Microsoft Build 2025.

Теперь с помощью меню «Пуск» можно выделить приложения, уже систематизированные для конкретных задач. Такой подход к группировке программ гораздо удобнее, чем традиционная сортировка по названиям.

Функция сортировки в новом «Пуске» работает с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть помогает Windows анализировать названия, метаданные приложений и сопоставлять их с существующими источниками данных, чтобы отнести утилиты к определенной категории.

Тема: Человек и компьютер
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