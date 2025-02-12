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Эксперт предупредила о новых штрафах для владельцев квартир

Источник:
«Прайм»
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Изменения в законодательстве, предусматривающие штрафы за ненадлежащее использование жилых помещений и неуплату налога с продажи недвижимости, вступили в силу в 2025 году, предупредила профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова.

Ужесточилось наказание за нарушение норм противопожарной безопасности  — блокировку пожарного люка на балконе, хранение огнеопасных материалов в квартире, изменение направления открытия входной двери. Вместо 10 тысяч рублей максимальное наказание за это теперь — 15 тысяч рублей, рассказала Староверова в интервью «Прайм».

Второе новшество — незаконные тамбуры: многие собственники отгораживают часть общего пространства, устанавливая двери. Теперь их придется убрать либо уплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

С введением с 2025 года прогрессивной шкалы налогообложения штраф за неуплату налога с продажи жилья вырос в два раза. Теперь он составляет 40% от суммы налога. 

Самовольная замена батареи в квартире обойдется в 800 рублей, а в случае протечки и повреждения имущества соседей все придется восстанавливать за свой счет, указала профессор.

По ее словам, с 2 тысяч до 15 тысяч рублей вырос штраф за нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Сюда входит превышение максимального срока использования (20 лет для газовой плиты), нарушение правил расположения, ограничение допуска специалистов или самостоятельный ремонт, заключила Староверова.

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Жизнь #Законы #Квадраты
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-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

snoo

Наверно, не просто так, этих тварей, укронацистами именуют.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...