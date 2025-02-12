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Спутник-зомби обнаружил новые радиационные пояса вокруг Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Внезапно заработавший после поломки спутник CIRBE зафиксировал появление вокруг Земли новых радиационных поясов, которые представляют собой области с повышенным уровнем радиации, сообщила пресс-служба Лаборатории физики Университета Колорадо.

Аппарат NASA был запущен в апреле 2023 года для изучения радиационных поясов планеты, но через год вышел из строя из-за неисправности. Однако в июне прошлого года спутник неожиданно «воскрес из мертвых» и передал ученым обескураживающие данные.

Оказалось, что аномальная активность звезды весной 2024 года вызвала появление двух новых поясов Ван Аллена вокруг нашей планеты. В этих областях пространства магнитное поле Земли удерживает высокоэнергетические частицы, опасные для космических аппаратов и космонавтов.

Известно, что Землю постоянно окружают два таких пояса. Внутренний пояс содержит преимущественно протоны и простирается примерно от 500 километров до 4 тысяч километров от поверхности планеты.

Внешний пояс состоит в основном из электронов и начинается примерно с 8 тысяч километров. Между поясами есть пустой зазор в три радиуса Земли. Именно в этом зазоре были обнаружены два дополнительных пояса, которых ранее там не было.

Один из новых поясов Ван Аллена представляет угрозу спутникам на геостационарной орбите, а также участникам будущих полетов на Луну. Ученые отметили, что его возникновение придется учитывать при планировании миссий на высоких орбитах.

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