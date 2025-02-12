Расходы россиян обогнали доходы

Сокращение реальных располагаемых доходов россиян зафиксировано в четвертом квартале 2024 года впервые за полтора года. При этом траты населения в конце 2024 года продолжили демонстрировать прирост.

По данным Минэкономразвития, в ноябре-декабре расходы на продукты, услуги и общепит выросли на 0,1% после спада в октябре на 0,4%, написал «Коммерсантъ». У доходов обратная динамика.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования зафиксировал заметное ускорение прироста трат населения в декабре к ноябрю — до 0,5% с 0,1% при их среднемесячном приросте в четвертом квартале в 0,2%.

При этом доходы за аналогичный период снизились на 0,5% после роста на 1,6%, 2,2% и 2% в предыдущих трех кварталах. По оценке экспертов, реальные располагаемые доходы начали снижаться под влиянием наращивания обязательных платежей и падения темпов роста зарплат.