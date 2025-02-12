Школьница в Красноярске родила ребенка и выбросила в мусоропровод

Девятиклассница в Красноярске родила дома ребенка, а затем выкинула его в мусоропровод, сообщили региональные прокуратура и СУ СК.

Утром в среду, 12 февраля, 16-летняя школьница поступила в перинатальный центр с жалобами на боль в животе. Врачи установили, что причина кроется в недавних родах, предположительно, на 22-й неделе.

Девочка на учете в женской консультации не состояла. Врачам она сообщила, что после родов новорожденного отдала малыша прохожей. Однако позже призналась, что родила ребенка в ванной комнате, обернула его в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома на улице Львовской.

Школьница проживает в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и ее сожителем. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Возбуждено дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.