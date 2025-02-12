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Почему морские волны движутся к берегу

Источник:
Sibnet.ru
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Волна
Фото: © Pxhere.com

Волны на море всегда движутся в одном направлении — к берегу, даже если ветер дует в противоположную сторону. Это объясняется спецификой процесса волнообразования.

Дело в том, что ветер должен успеть разогнать волны. Ну а поскольку по плотности воздух в 800 раз уступает воде, ему для этого требуется время и расстояние. Иными словами, чтобы передать нужную энергию воде, ветер должен с ней взаимодействовать продолжительное время, а это возможно только со стороны моря.

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Источник волн всегда находится в открытом море, именно там они рождаются и набирают силу. Ветер передает часть своей энергии поверхностным слоям воды. Сначала появляются маленькие волны, затем они накладываются друг на друга, образуя большие. Приближаясь к берегу, водные массы упорядочиваются, превращаясь в ровные гряды.

И на все это нужно расстояние в сотни, а то и тысячи километров. Поэтому в небольших водоемах ветровых волн не бывает, только рябь. А в огромных озерах — Байкале, Ладоге — случаются настоящие штормы.

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Наука #Интересно #Природа
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