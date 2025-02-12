Минобороны раскрыло цели ночного удара по Украине

Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по цехам оборонных предприятий Украины, производящим дроны, сообщило Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны», — говорится в сообщении.

Все цели удара были достигнуты, а все объекты, по которым планировалось его нанести, поражены, отметили в российском военном ведомстве.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее назвал удары по Киеву частью концепции «мира через силу».

Утром в среду, 12 февраля украинские СМИ сообщили о серии ракетных ударов по Киеву. В результате ударов вспыхнуло несколько крупных пожаров. В некоторых районах украинской столицы пропало электричество.