Потребительским кредитам ввели период охлаждения

Получить деньги по кредиту или займу от 50 тысяч до 200 тысяч рублей можно будет только через четыре часа после заключения договора. Если сумма превышает этот порог, то средства перечислят только через 48 часов, сообщила пресс-служба Банка России.

Соответствующий закон, вводящий «период охлаждения» по потребительским кредитам для защиты граждан от финансовых мошенников, приняла Госдума. Норма о периоде охлаждения заработает с 1 сентября 2025 года.

Период охлаждения не будет устанавливаться для кредитов и займов до 50 тысяч рублей, а также для ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов, кредитов на рефинансирование ранее взятых обязательств, отмечается в сообщении.

Покупка товаров в кредит без периода охлаждения станет возможна только при личном присутствии потребителя в магазине или организации. Отсрочка также не коснется кредитов и займов, если обязательство по договору принимают несколько созаемщиков.

Центробанк сможет изменять параметры периода охлаждения с учетом результатов анализа эффективности мер, которые принимает кредитная организация для противодействия мошенничеству.

Если потребительский кредит выдадут с нарушением этих процедур, заемщика освободят от исполнения обязательств по нему. То есть кредитор будет не вправе требовать возвращения кредита, начислять проценты или передавать долг коллекторам.