НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Потребительским кредитам ввели период охлаждения

Источник:
Sibnet.ru
252 0

Получить деньги по кредиту или займу от 50 тысяч до 200 тысяч рублей можно будет только через четыре часа после заключения договора. Если сумма превышает этот порог, то средства перечислят только через 48 часов, сообщила пресс-служба Банка России.

Соответствующий закон, вводящий «период охлаждения» по потребительским кредитам для защиты граждан от финансовых мошенников, приняла Госдума. Норма о периоде охлаждения заработает с 1 сентября 2025 года.

Период охлаждения не будет устанавливаться для кредитов и займов до 50 тысяч рублей, а также для ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов, кредитов на рефинансирование ранее взятых обязательств, отмечается в сообщении.

Покупка товаров в кредит без периода охлаждения станет возможна только при личном присутствии потребителя в магазине или организации. Отсрочка также не коснется кредитов и займов, если обязательство по договору принимают несколько созаемщиков.

Центробанк сможет изменять параметры периода охлаждения с учетом результатов анализа эффективности мер, которые принимает кредитная организация для противодействия мошенничеству.

Если потребительский кредит выдадут с нарушением этих процедур, заемщика освободят от исполнения обязательств по нему. То есть кредитор будет не вправе требовать возвращения кредита, начислять проценты или передавать долг коллекторам.

Еще по теме
Расходы россиян обогнали доходы
Аналитики предсказали доллару еще месяц падения
Мартовская пенсия у россиян будет меньше февральской
Вам отказано: почему банки свернули кредитование
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Золотые резервы России установили рекорд
Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
Путину доложили о рекордах российской экономики
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

Evgen_26

"Из-за маркетплейсов розничные сети вынуждены закрывать магазины"бывайте, ихтиандры ...! ©