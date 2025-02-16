Ученый предсказал уничтожение человечества роботами с ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) очень скоро может уничтожить все население Земли, испытательным полигоном для него уже стала Украина, считает один из самых авторитетных ученых в области ИИ Стюарт Рассел.

Рассел, руководящий Центром человекосовместимого искусственного интеллекта в Калифорнийском университете в Беркли, призвал все страны мира объединиться с целью запрета программ, превращающих роботов в оружие.

Боты уже сейчас могут одновременно запускать миллионы средств поражения без контроля со стороны человека. Результатом может стать катастрофическое уничтожение всего человечества — совсем как в фильме «Терминатор», в котором киборги захватили Землю, приводит издание Daily Star предупреждение ученого.

По словам Стюарта, эти «автономные убийцы» уже участвуют в российско-украинском вооруженном конфликте. Главная проблема заключается в том, что ИИ дает оружию возможность действовать самостоятельно, без надзора со стороны человека, пояснил он.

Украина стала «испытательным полигоном для оружия такого типа, которое становится все более автономным от человека», отметил ученый.