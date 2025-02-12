Медведев назвал удары по Киеву «примирением через силу»

Российские удары, нанесенные по Киеву в среду, 12 февраля, стали частью концепции «мира через силу», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Украинские СМИ накануне сообщили о массированном ударе по ряду регионов Украины, в том числе Киеву. В результате в украинской столице вспыхнуло несколько пожаров.

«Мир через силу (peace through strength — англ.), говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что такие удары Вооруженных сил РФ по Киеву «не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями».

«Для таких единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими. По совету президента США», — отметил Медведев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что однажды Украина «может стать Россией».