Ирина Винер объявила об отставке

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила, что уходит в отставку. Этот пост она занимала с 2001 года.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — цитируют ТАСС и РИА Новости заявление Винер.

По ее словам, сейчас ее задача — «не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд».

Винер 76 лет. Трижды была чемпионкой Узбекистана по художественной гимнастике. Тренерский путь начала там же, в 1992 году переехала в Москву. В 2001 году стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. С 2008 по 2024 годы была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Среди ее воспитанниц — двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Евгения Канаева, олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Маргарита Мамун и многие другие.