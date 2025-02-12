Позитивные факторы продолжат играть на укрепление российской валюты до конца февраля, а то и марта, считают финансовые аналитики.

«Основную роль в укреплении рубля в январе-феврале сыграла обычная сезонность начала года», — приводит «Российская газета» мнение главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. В целом первый квартал любого года традиционно благоприятен для российской валюты из-за сезонности платежного баланса РФ, добавил эксперт.

В Россию поступает много валюты от экспорта благодаря высоким ценам на нефть и газ на фоне зимнего отопительного сезона. «В то же время в начале года сезонно низкий спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок и для выплат по внешнему долгу», — пояснил Васильев.

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По его прогнозу, во второй половине февраля рублю, скорее всего, удастся сохранить позиции. С ним солидарна ведущий аналитик «Цифры брокер» Наталия Пырьева. Она допускает, что умеренное укрепление рубля может продолжаться и весь первый квартал.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, «ближе к весне курс рубля вернется в район 100-102 рубля, поскольку притока валюты на внутренний рынок может не хватить для реализации отложенного спроса со стороны импортеров».