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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ВСУ убили почти всех мужчин в селе Николаево‑Дарьино

Источник:
Sibnet.ru
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Жители освобожденного населенного пункта Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области более шести месяцев находились в заложниках у украинских солдат, сообщило Минобороны России.

Бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады освободили от украинских сил Николаево-Дарьино. В нем оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года.

«Все это время, более шести месяцев, они находились в заложниках у ВСУ, которые прикрывались ими как живым щитом, но никакой помощи им не оказывали, а только издевались и убивали, что в разговоре с десантниками они подтвердили. В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — рассказали в российском военном ведомстве.

Жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области Надежда рассказала, как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили ее мужа, когда он ходил за водой.

«Мужа у меня убили, ни за что, пошел воды домой [набрать], а они взяли и застрелили. Потому что они подвал разбили, и мы пошли к соседке в подвал, и нужна была вода. Они взяли и застрелили — просто так. Похоронили, не дома, а на родительском дворе, потому что были сильные у нас обстрелы», — уточнила она.

По ее словам, рассказала, что всех, кого убили солдаты ВСУ, хоронили в огородах. Она отметила, что практически все подвалы украинские солдаты забросали гранатами. Жители села жили в одном из уцелевших.

Тема: Военная операция на Украине
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ЧП #Криминал #Конфликты
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