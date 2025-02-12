Патриарх Кирилл призвал к борьбе с язычеством в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл счел попытки возрождения язычества в зоне специальной военной операции нелепой религиозной практикой.

«Хотел бы обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у некоторых военных неоязыческих настроений», — приводит РИА Новости слова Кирилла, сказанные им на собрании духовенства Московской митрополии.

Он призвал священников, которые в зоне СВО сталкиваются с такого рода явлениями, «проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих».

«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся "чудики", которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано», — отметил патриарх.