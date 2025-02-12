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Патриарх Кирилл призвал к борьбе с язычеством в зоне СВО

Источник:
РИА Новости
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Патриарх Кирилл
Фото: Alexei Nikolsky, The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл счел попытки возрождения язычества в зоне специальной военной операции нелепой религиозной практикой.

«Хотел бы обратить внимание священников, которые посещают зону боевых действий, на появление у некоторых военных неоязыческих настроений», — приводит РИА Новости слова Кирилла, сказанные им на собрании духовенства Московской митрополии.

Он призвал священников, которые в зоне СВО сталкиваются с такого рода явлениями, «проявлять особую инициативу, чтобы полностью предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих».

«Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся "чудики", которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано», — отметил патриарх.

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Жизнь #Религия #Армия
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