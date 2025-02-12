НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мартовская пенсия у россиян будет меньше февральской

Источник:
РИА Новости
221 0

Российские пенсионеры в марте получат меньше, чем в феврале, предупредил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Мартовская пенсия будет меньше февральской. «Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — сказал РИА Новости Ляшок.

По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Поэтому президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер пенсий с января этого года.

Поскольку доиндексация назначена с января, в феврале пришла доплата недополученной в прошлом январской пенсии.

Средний размер страховой выплаты по старости после индексаций составит около 24,9 тысячи рублей.

Еще по теме
Вам отказано: почему банки свернули кредитование
Стартовал переход на цифровые квитанции ЖКХ
Запасы золота в российских банках сократились в два раза
Схему оплаты отопления изменят с марта
смотреть все
Жизнь #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Золотые резервы России установили рекорд
Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
Путину доложили о рекордах российской экономики
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп похвалил Россию за «очень хорошее отношение» к США
Патриарх Кирилл призвал к борьбе с язычеством в зоне СВО
Запущен фейковый банк спермы героев СВО
Мартовская пенсия у россиян будет меньше февральской
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

se 34

Это все неправда, Украина и США это братские народы, стратегические партнеры и они общаются на равных...