Мартовская пенсия у россиян будет меньше февральской

Российские пенсионеры в марте получат меньше, чем в феврале, предупредил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Мартовская пенсия будет меньше февральской. «Это связано с тем, что в феврале вместе с ежемесячной пенсией за этот месяц пенсионерам была отправлена специальная доплата», — сказал РИА Новости Ляшок.

По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. Поэтому президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить размер пенсий с января этого года.

Поскольку доиндексация назначена с января, в феврале пришла доплата недополученной в прошлом январской пенсии.

Средний размер страховой выплаты по старости после индексаций составит около 24,9 тысячи рублей.