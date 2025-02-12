Трамп похвалил Россию за «очень хорошее отношение» к США

Россия поступила очень хорошо по отношению к Соединенным Штатам, освободив американского гражданина Марка Фогела, заявил президент США Дональд Трамп.

Российские власти накануне освободили Фогеля, отбывавшего в РФ наказание в колонии за контрабанду наркотиков. Американец был передан спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу и покинул Россию.

«Они действовали очень хорошо. Россия в действительности к нам отнеслась очень хорошо», — приводит ТАСС слова Трампа. «Надеюсь, что речь идет о начале отношений, при которых мы сможем положить конец этой войне», — отметил Трамп.

Фогел ранее был сотрудником посольства США в России, затем работал преподавателем англо-американской школы в Москве. Его задержали по прибытии в Москву 14 августа 2021 года авиарейсом из Нью-Йорка. У него обнаружили марихуану и гашишное масло. Американец был приговорен российским судом к 14 годам лишения свободы.

Ранее издание Newsweek рассказало о «трех больших подарках» Путину от Трампа.