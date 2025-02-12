НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп похвалил Россию за «очень хорошее отношение» к США

Источник:
ТАСС
417 3

Россия поступила очень хорошо по отношению к Соединенным Штатам, освободив американского гражданина Марка Фогела, заявил президент США Дональд Трамп.

Российские власти накануне освободили Фогеля, отбывавшего в РФ наказание в колонии за контрабанду наркотиков. Американец был передан спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу и покинул Россию.

«Они действовали очень хорошо. Россия в действительности к нам отнеслась очень хорошо», — приводит ТАСС слова Трампа. «Надеюсь, что речь идет о начале отношений, при которых мы сможем положить конец этой войне», — отметил Трамп.

Фогел ранее был сотрудником посольства США в России, затем работал преподавателем англо-американской школы в Москве. Его задержали по прибытии в Москву 14 августа 2021 года авиарейсом из Нью-Йорка. У него обнаружили марихуану и гашишное масло. Американец был приговорен российским судом к 14 годам лишения свободы.

Ранее издание Newsweek рассказало о «трех больших подарках» Путину от Трампа.



Еще по теме
СВР заявила о готовности Зеленского на любые провокации
Песков заявил, что значительная часть Украины хочет стать Россией
Американский залив официально появился на картах Google
Трамп заявил о риске превращения Украины в Россию
смотреть все
Политика #Мир #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Золотые резервы России установили рекорд
Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
Путину доложили о рекордах российской экономики
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
29
Трамп потребовал у Украины доступ к природным ресурсам
28
Киев признался в желании развязать войну между Россией и США
25
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
17
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»
16
Песков заявил, что значительная часть Украины хочет стать Россией