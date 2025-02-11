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Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на веслах

Источник:
Sibnet.ru
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Путешественник Федор Конюхов первым в истории пересек Южную Атлантику на весельной лодке. За 68 суток он добрался от Южной Америки до Индийского океана, сообщил его экспедиционный штаб в своем телеграм-канале.

«Этой ночью лодка "Акрос" пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Федор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Конюхов пересек океан по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. Его плавание продолжается, путешественник намерен достичь Австралии, ему осталось проплыть около 7,7 тысячи километров.

В рамках уникальной экспедиции Конюхову предстоит преодолеть расстояние в 18 тысяч километров за 200 дней. Для этого ему приходится ежедневно грести по 15 часов, при этом вес пустого корпуса лодки составляет около 400 килограммов.

Питается путешественник сублимированными продуктами — на лодку загрузили 100 килограммов продовольствия. Также там есть ручной и автоматический опреснители воды, спутниковая связь и солнечные батареи.

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Жизнь #Общество
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-Керя-

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