Стартовал переход на цифровые квитанции ЖКХ

Правительство запустило пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Пока возможность отказаться от получения бумажных квитанций за коммунальные услуги есть только у жителей Московской области, пишет «Российская газета». Принять участие в эксперименте можно исключительно добровольно.

С согласия гражданина ему начнут направлять только цифровые платежки, дублировать такие документы на бумаге не будут. Получать цифровые платежные документы пользователи будут через личный кабинет на региональном портале «Госуслуг».

«Планируется масштабировать его на всю страну. Задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для человека», — пояснил Григоренко.

Пилотный проект в Московской области продлится до 1 октября 2025 года. По его результатам будет приниматься решение о дальнейшем внедрении технологии.