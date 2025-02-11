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Квантовый компьютер смоделировал конец света

Источник:
Sibnet.ru
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Квантовый компьютер в США впервые смоделировал так называемый коллапс «ложного вакуума». Этот процесс теоретически способен спровоцировать мгновенное разрушение нашей Вселенной.

Для моделирования катастрофы исследователи Техасского университета в Остине использовали квантовый компьютер D-Wave с 5 564 кубитами. Для эксперимента использовалась упрощенная одномерная модель, имитирующая метастабильное состояние вакуума.

Коллапс «ложного вакуума» — гипотетический сценарий, при котором Вселенная может катастрофически перейти из текущего метастабильного состояния в состояние с более низкой энергией, которое является «истинным вакуумом».

Если такой переход случается, он сформирует«пузырь» истинного вакуума, который начнет расширяться со скоростью света. При этом стены «пузыря» будут обладать невероятной энергией, разрушающей все на своем пути.

В ходе моделирования ученые смогли понаблюдать, как формируются и влияют друг на друга пузыри «истинного» вакуума. В ходе исследования гипотеза «конца света» подтвердилась, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Physics.

Впрочем, шансы на реализацию такого сценария небольшие — ряд ученых считают, что текущий вакуум уже является истинным. Кроме этого, время жизни «ложного вакуума» может быть огромным — больше текущего возраста Вселенной.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

se 34

Это все неправда, Украина и США это братские народы, стратегические партнеры и они общаются на равных...