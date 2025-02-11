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СВР заявила о готовности Зеленского на любые провокации

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву», — сказано в сообщении.

По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безо­пасности морского судоходства. Цель Киева — втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ, отметили в российской разведке.

Параллельно ГУР МО Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом. Вину за это предполагается возложить на Россию, говорится в сообщении.

«По поступающей информации, "просроченный" Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя. Для этого киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины», — подчеркнули в СВР.

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Политика #Мир #Военная политика
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