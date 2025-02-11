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Google Chrome научился самостоятельно менять пароли

Источник:
Sibnet.ru
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Браузер Google Chrome получил функцию автоматической смены скомпрометированных паролей на сайтах, которая работает в «связке» с искусственным интеллектом. Пока функция доступна только в тестовых сборках обозревателя, сообщается в блоге разработчиков.

Включить возможность можно в разделе «Экспериментальные ИИ-функции». После ее активации Chrome начинает отслеживать попытки пользователя воспользоваться скомпрометированным паролем. В этом случае он выводит предупреждение и предлагает изменить этот пароль.

Если пользователь соглашается, браузер самостоятельно генерирует надежный пароль, изменяет его на сайте и сохраняет в менеджере. При этом новые пароли на внешние ресурсы не передаются и остаются в безопасности.

Алгоритмы искусственного интеллекта при этом применяются для автоматической смены паролей на сайтах. Браузер самостоятельно заполняет и отправляет необходимые для этого формы, после чего пароль меняется на новый.

По оценкам экспертов, в настоящее время Google собрал одну из самых крупных баз данных, которая содержит скомпрометированные аккаунты, в ней порядка 15 миллиардов записей.

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-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

se 34

Это все неправда, Украина и США это братские народы, стратегические партнеры и они общаются на равных...