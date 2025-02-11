Google Chrome научился самостоятельно менять пароли

Браузер Google Chrome получил функцию автоматической смены скомпрометированных паролей на сайтах, которая работает в «связке» с искусственным интеллектом. Пока функция доступна только в тестовых сборках обозревателя, сообщается в блоге разработчиков.

Включить возможность можно в разделе «Экспериментальные ИИ-функции». После ее активации Chrome начинает отслеживать попытки пользователя воспользоваться скомпрометированным паролем. В этом случае он выводит предупреждение и предлагает изменить этот пароль.

Если пользователь соглашается, браузер самостоятельно генерирует надежный пароль, изменяет его на сайте и сохраняет в менеджере. При этом новые пароли на внешние ресурсы не передаются и остаются в безопасности.

Алгоритмы искусственного интеллекта при этом применяются для автоматической смены паролей на сайтах. Браузер самостоятельно заполняет и отправляет необходимые для этого формы, после чего пароль меняется на новый.

По оценкам экспертов, в настоящее время Google собрал одну из самых крупных баз данных, которая содержит скомпрометированные аккаунты, в ней порядка 15 миллиардов записей.