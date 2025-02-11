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«Яндекс» представил новое поколение умных телевизоров

Источник:
Sibnet.ru
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«ТВ Станция»
Фото: © пресс-служба «Яндекса»

«Яндекс» представил второе поколение фирменных телевизоров под брендом «ТВ Станция». Устройство получило QLED-экран и оптимизацию изображения с помощью искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба компании.

Модель «ТВ Станция QLED» представлена в четырех вариантах диагонали: 43, 50, 55 и 65 дюймов. Экраны на основе матрицы VA имеют 4K-разрешение и поддерживают технологии MEMC и HDR10. Для автоматической оптимизации изображения используются нейросетевые алгоритмы.

«Нейросеть анализирует, что происходит на экране, и автоматически меняет настройки: улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию. В итоге лица людей выглядят естественнее, краски природы — насыщеннее, а детали архитектуры — точнее», — говорится в сообщении.

В дополнение к интеллектуальной оптимизации картинки «ТВ Станция» второго поколения поддерживает улучшенное голосовое управление. Теперь «Алиса» умеет выполнять команды, даже если она им не была заранее обучена.

«Алиса» также учитывает происходящего на экране и научилась управлять встроенным браузером без пульта и клавиатуры. Через систему YaOS X и приложение «Дом с Алисой» можно настроить ограничение на время просмотра телевизора для детей.

Новая линейка имеет два широкополосных и два высокочастотных динамика суммарной мощностью 34 Вт. Устройства поддерживают технологию Dolby Audio и проходят дополнительную настройку звука инженерами «Яндекса».

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Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

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