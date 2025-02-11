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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ начали уничтожать «покерными» ударами

Источник:
Sibnet.ru
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Российская авиация начала уничтожать позиции ВСУ ударами под названием «покер». В этом случае по цели выпускают не менее четырех фугасных авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции.

После таких атак российская пехота свободно заходит на разрушенные украинские позиции и закрепляется там без необходимости проведения штурма, отметил телеграм-канал «Военная хроника».

Затем авиация наносит следующий удар четырьмя фугасными бомбами, обеспечивая пехотинцам беспрепятственное продвижение вперед. В частности, такая тактика была использована в ходе создания плацдарма «Очеретинский цветок».

В начале 2025 году российские военные также перенастроили электронику унифицированных модулей планирования и коррекции, что позволило увеличить дальность сброса тяжелых авиабомб на 1-3 километра.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Конфликты
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Топ комментариев

-Керя-

В Казахстане и бензин АИ - 92 27р.

-Керя-

После того как мы подняли цены на технику,вы стали её меньше покупать! Это возмутительно !!!

dimans1000

Ой, горе какое, покупатель ушёл туда где дешевле, не дают маркетплейсы им делать 3х на дурачках. Очень...

se 34

Это все неправда, Украина и США это братские народы, стратегические партнеры и они общаются на равных...