ВСУ начали уничтожать «покерными» ударами

Российская авиация начала уничтожать позиции ВСУ ударами под названием «покер». В этом случае по цели выпускают не менее четырех фугасных авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции.

После таких атак российская пехота свободно заходит на разрушенные украинские позиции и закрепляется там без необходимости проведения штурма, отметил телеграм-канал «Военная хроника».

Затем авиация наносит следующий удар четырьмя фугасными бомбами, обеспечивая пехотинцам беспрепятственное продвижение вперед. В частности, такая тактика была использована в ходе создания плацдарма «Очеретинский цветок».

В начале 2025 году российские военные также перенастроили электронику унифицированных модулей планирования и коррекции, что позволило увеличить дальность сброса тяжелых авиабомб на 1-3 километра.