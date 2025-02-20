Собака не отличит по вкусу виды мяса, но предпочтет торт чипсам и выплюнет острый перец. Почему так происходит, и как четвероногие чувствуют вкусы человеческой еды, рассказал кинолог.
«Собаке не нужны блюда из ресторана со звездами Мишлен, чтобы ей было вкусно», — прокомментировал Sibnet.ru президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Самым важным фактором в выборе еды для собаки будет служить не вкус, а запах и текстура пищи. У псов невероятно чувствительное обоняние. Общая площадь обонятельных клеток у них в 40 раз больше, чем у человека.
А вкусовых рецепторов у собак в шесть раз меньше, чем у людей. Поэтому животные могут отличить сладкий, горький, соленый и кислый вкус, но не их тонкости. Например, четвероногие не почувствуют различия между видами мяса (курица, свинина или говядина) или ягодами (клубника, ежевика, малина и черника).
Горькие и кислые вкусовые рецепторы расположены ближе к задней части языка собаки. А соленые и сладкие — ближе к передней части языка.
По мере взросления собак количество вкусовых рецепторов у них уменьшается, как и обоняние, что может играть роль в привередливости или снижении аппетита.
Сладкие десерты
По словам кинолога, собаки зачастую любят сладкое, поскольку их дикие предки могли употреблять сладкие овощи и фрукты. Но заботливый хозяин не будет давать сладкую человеческую пищу.
«Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и становится причиной развития диабета. Торты, сладкое печенье, попкорн, карамель, мороженое и другие сладости не подходят для того, чтобы радовать ими собаку. Шоколад и его производные являются ядом для питомца, поскольку содержат теобромин», — предостерег специалист.Из «человеческой» еды любимца можно угостить вареным яйцом, морковью, яблоком или кусочком нежирного сыра (многие собаки любят это лакомство из-за запаха).
Соленое, кислое и горькое
Чаще собаки избегают кислых и горьких блюд. Но это свойственно многим животным, в том числе и человеку. Кислое воспринимается как намек, что пища еще не созрела или испортилась, поэтому небезопасна.
Горький вкус тоже считается небезопасным, так как многие токсины именно такие.
Поэтому природный защитный механизм сигнализирует о том, что горькую еду или питье надо выплюнуть.
У собак в отличие от человека плохо развиты рецепторы, отвечающие за соль. Это результат того, что их предкам хватало соли в той пище, которую они ели, и им не нужно было искать дополнительные источники.
«Поэтому питомец не будет с большим аппетитом есть ту еду, которую подсолили», — отметил Голубев.
Острое
Считается, что собаки не чувствуют острое и поэтому могут легко съесть вредную для себя перченую еду. Это верно, но отчасти.
Собаки, как и люди, в той или иной степени чувствуют острую пищу. За это отвечают не вкусовые, а температурные рецепторы. Эти рецепторы восприимчивы к веществу капсаицин, который их возбуждает и дает возможность ощущать жгучий вкус.
Несмотря на неспособность уловить большую часть острого «вкуса», у собаки может появиться физиологическая реакция: она будет кашлять, чихать пускать слюни или даже пену изо рта.