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Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Источник:
РБК
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Компании розничной торговли пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на маркетплейсы из-за неконкурентно низких цен на электронику. 

«Маркетплейсы необоснованно снижают цены, часто делая их даже ниже себестоимости товара. Это негативное исключение на российском рынке, которое ведет к драматическим последствиям для продавцов», — рассказал РБК представитель ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Розничные продавцы утверждают, что такая практика приводит к снижению их продаж. Маркетплейсы значительно увеличили свою долю на рынке смартфонов. Разница в ценах между маркетплейсами и физическими магазинами достигает 20–70%.

Из-за маркетплейсов розничные сети вынуждены закрывать магазины, сужать ассортимент и переходить на агентскую модель продажи товаров (продажа товаров сторонних продавцов), отметили в РАТЭК.

Это приводит к снижению доступности качественных и безопасных товаров, сложностям с соблюдением всех условий по гарантийному обслуживанию перед покупателем, объяснил представитель ассоциации.

Ранее дистрибьюторы бытовой техники и электроники пожаловались на затоваривание складов из-за снижения потребительского спроса после резкого повышения ставок на кредиты.


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-Керя-

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se 34

Это все неправда, Украина и США это братские народы, стратегические партнеры и они общаются на равных...

Uynachalnica

Вчера про пакет от мошенников разговор вели, сегодня пищу дают для противоположного.

nicollaich

Вся правда об американской якобы помощи стране 404.