Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Компании розничной торговли пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на маркетплейсы из-за неконкурентно низких цен на электронику.

«Маркетплейсы необоснованно снижают цены, часто делая их даже ниже себестоимости товара. Это негативное исключение на российском рынке, которое ведет к драматическим последствиям для продавцов», — рассказал РБК представитель ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Розничные продавцы утверждают, что такая практика приводит к снижению их продаж. Маркетплейсы значительно увеличили свою долю на рынке смартфонов. Разница в ценах между маркетплейсами и физическими магазинами достигает 20–70%.

Из-за маркетплейсов розничные сети вынуждены закрывать магазины, сужать ассортимент и переходить на агентскую модель продажи товаров (продажа товаров сторонних продавцов), отметили в РАТЭК.

Это приводит к снижению доступности качественных и безопасных товаров, сложностям с соблюдением всех условий по гарантийному обслуживанию перед покупателем, объяснил представитель ассоциации.

Ранее дистрибьюторы бытовой техники и электроники пожаловались на затоваривание складов из-за снижения потребительского спроса после резкого повышения ставок на кредиты.