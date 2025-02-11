Значительная часть Украины желает вернуться в состав России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что «Украина может стать Россией».

Трамп ранее в интервью телеканалу Fox News сказал о необходимости возвращения потраченных на Украину денег. «Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть», — отметил президент США.

«То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, — это факт», — приводит ТАСС ответ Пескова на слова Трампа.

Он подчеркнул, что «это факт, который случился на земле: четыре новых российских региона. «Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию — это во многом корреспондируется со словами президента Трампа», — добавил представитель Кремля.