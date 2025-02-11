Запущена биометрическая защита аккаунта «Госуслуг»

Россияне теперь могут защитить свою учетную запись на портале «Госуслуг» с помощью биометрии, сообщила пресс-служба Минцифры.

Биометрический вариант подтверждения входа в аккаунт теперь можно использовать наравне с подтверждением личности через СМС или TOTP-код, отмечается в сообщении. При необходимости биометрический вход также можно отключить.

Чтобы использовать биометрию на «Госуслугах», ее нужно сначала зарегистрировать в Единой биометрической системе. Для защиты аккаунта достаточно упрощенной биометрии — нужно просто скачать приложение «Госуслуги Биометрия» и сфотографироваться.

После регистрации биометрии в ЕБС необходимо зайти во вкладку «Безопасность» личного кабинета на «Госуслугах». В разделе «Подтверждение входа» следует выбрать биометрию. Минцифры подчеркнуло, что данный вариант входа не является обязательным.