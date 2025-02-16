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Психологи посоветовали, как найти удовольствие в одиночестве

Источник:
«Газета.ру»
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Умение воспринимать одиночества как «время для себя» усиливает позитивные эмоции и улучшает отношение к уединению, к такому выводу пришли психологи из Мичиганского университета.

Ученые провели два эксперимента с участием. В первом случае добровольцы оценивали различные термины, описывающие одиночество: «время для себя», «уединение», «быть одному» и «изоляция».

Результаты показали, что «время для себя» воспринималось как наиболее позитивное и желательное, ассоциируясь с заботой о себе и расслаблением. Напротив, «изоляция» вызывала негативные коннотации, связанные с социальной изоляцией, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале Cognition & Emotion.

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Во втором эксперименте участники провели 30 минут в одиночестве, причем одной группе это время было представлено как «время для себя», а другой — как «изоляция». Те, кто воспринимал уединение как «время для себя», сообщили об увеличении позитивных эмоций и улучшении отношения к одиночеству.

Простое изменение формулировок может сделать время, проведенное в одиночестве, более приятным и полезным, отметили ученые.

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