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Запасы золота в российских банках сократились в два раза

Источник:
РБК
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Суммарные запасы золота в российских банках в конце 2024 года снизились вдвое в сравнении с показателем, зафиксированным осенью 2023-го, и опустились ниже отметки в 40 тонн, следует из данных Банка России.

По состоянию на 1 января 2025 года на счетах, на которых отражаются остатки в драгоценных металлах и камнях, находились в общей сложности 325,4 миллиарда рублей. С учетом цен на аффинированное золото на ту же отчетную дату в российских банках хранились суммарно 38,1 тонны драгоценного металла, приводит РБК данные ЦБ.

За 12 месяцев, по данным Банка России, резервы на счетах сократились на 23,6%. В физическом выражении спад оказался еще более существенным и составил 46,4%, или более 33 тонн.

Этот показатель оказался минимальным с июля 2022-го. Тогда, в разгар санкционного давления, российские банки активно наращивали объемы экспортных операций с золотом, продавая драгметалл в интересах золотопромышленников и аффинажных заводов.

После этого запасы золота на счетах стали постепенно восстанавливаться на фоне роста добычи и активизации торговли драгметаллами как на внутреннем, так и на внешнем рынке, следует из данных ЦБ.

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-Керя-

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se 34

Это все неправда, Украина и США это братские народы, стратегические партнеры и они общаются на равных...

Uynachalnica

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nicollaich

Вся правда об американской якобы помощи стране 404.