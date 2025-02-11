Основные угрозы суверенитету России сегодня лежат в сфере технологий искусственного интеллекта, речь, в том числе, идет и о дипфейках, заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела Андрей Климов.

«Недаром Трамп заявил о том, что США намерены вложить полтриллиона долларов в эту сферу — это в несколько раз больше, чем весь бюджет Пентагона на военные научно-технические разработки!» — рассказал в интервью «Парламентской газете» Климов.

Он отметил, что «это очень и очень серьезные планы по разработке технологий, которые при использовании подходов, характерных для ИИ, крайне опасны».

«И это связано с целым комплексом угроз — от рисков, что США за счет этого проекта будут переманивать к себе в IT-сферу лучшие умы со всего мира, до усиления технологий, способных программировать глубоко эшелонированную ложь, так называемые дипфейки. Мы уже видели признаки их использования на региональных выборах в сентябре 2024 года. Поэтому будем ставить необходимые законодательные фильтры для противодействия дипфейкам — мы не имеем права это игнорировать», — считает сенатор.

Климов не стал уточнять о, каких именно мерах идет речь. «Мы же помним, как, скажем так, удивились на Западе, когда увидели нашу новую ракету "Орешник" в действии — там не знали даже, что мы ее разрабатываем. Так и в сфере защиты госсуверенитета превентивные меры должны быть представлены в самый нужный и самый важный момент — чтобы не дать нашим противникам шансов на тех же выборах 2026 года предложить нечто, к чему мы не будем готовы», — подчеркнул он.