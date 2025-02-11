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СМИ узнали о планах Евросоюза по захвату российских судов

Источник:
Politico
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Страны Евросоюза обсуждают планы по захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, входящих в якобы российский «теневой флот», пишет газета Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

«Европейские страны ведут закулисные переговоры о крупномасштабных задержаниях нефтяных танкеров России в Балтийском море», — рассказали изданию источники, отметив, что сейчас готовятся законы для придания захватам юридической силы.

Источники пояснили, что рассматриваются три сценария захвата судов. Под предлогом вреда для местной экологии, например, из-за разлива нефтепродуктов. Сославшись на закон о пиратстве, который позволяет задерживать суда, угрожающие подводным кабелям.

Если эти два сценария с точки зрения международного права подкрепить не удастся, страны Евросоюза примут собственные законы, позволяющие захватывать суда, например, под предлогом отсутствия страховки у «надежных морских страховщиков», отметили источники.

Опрошенные изданием эксперты считают, что захват судов может быть воспринят Россией, согласно Уставу ООН, как акт вооруженной агрессии, что поставит эти страны на путь прямой военной конфронтации с Москвой.

«Захваты судов, безусловно, будут оспорены на основании международного права, что может обойтись странам в десятки миллионов. В политическом плане это будет неразбериха», — считает адвокат юридической фирмы International Maritime Group Айзек Херст.

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