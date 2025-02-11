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Анонимные сообщения автовладельцам появились на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Функция для отправки анонимных сообщений автовладельцам о разных проблемах с транспортом появилась на портале «Госуслуги». Обновление начало приходить пользователям смартфонов.

Можно отправить анонимное сообщение, если автомобиль заблокировал проезд, произошло ДТП, началась эвакуация машины, срабатывает сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо.

Чтобы отправить уведомление, нужно выбрать раздел «Транспорт и права», а затем «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

Нужно ввести госномер ТС, но владелец найдется в том случае, если он его добавил на «Госуслугах».

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Авто #Автоправо #Законы
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