Госдума запретит нестандартные имена для детей

Депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении нестандартных имен для детей, будет создан список разрешенных имен, сообщила первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Мы с Минюстом на постоянной связи, даже на уровне идеи мы с ними сейчас общаемся. Текст готов, все готово, пояснительная», — сказала Буцкая во время прямого эфира в телеграм-канале.

По ее словам, изначально концепция законопроекта заключалась в том, чтобы запретить называть девочек именами мальчиков, а мальчиков — именами девочек.

Законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен, отметила депутат. «Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — подчеркнула Буцкая.

Сейчас в России запрещено использовать в именах цифры, числительные, символы за исключением дефиса, титулы, должности и бранные слова.