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Госдума запретит нестандартные имена для детей

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении нестандартных имен для детей, будет создан список разрешенных имен, сообщила первый заместитель председателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Мы с Минюстом на постоянной связи, даже на уровне идеи мы с ними сейчас общаемся. Текст готов, все готово, пояснительная», — сказала Буцкая во время прямого эфира в телеграм-канале.

По ее словам, изначально концепция законопроекта заключалась в том, чтобы запретить называть девочек именами мальчиков, а мальчиков — именами девочек.

Законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен, отметила депутат. «Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — подчеркнула Буцкая.

Сейчас в России запрещено использовать в именах цифры, числительные, символы за исключением дефиса, титулы, должности и бранные слова.

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Жизнь #Общество #Законы
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