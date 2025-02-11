Бизнес-седан Lada Aura в Казахстане стоит на 600 тысяч рублей дешевле, чем в России, следует из данных официальных сайтов Lada.

Lada Aura в комплектации Premier в Казахстане стоит 10,5 миллиона тенге (1,9 миллиона рублей). В России аналогичная версия предлагается за 2,6 миллиона, что на 611,5 тысячи рублей дороже, приводит цены портал «Лада.Онлайн».

Рекомендованная розничная цена для Lada Aura в комплектации Status в Казахстане — 11 миллионов тенге (2,08 миллиона рублей). В РФ такая же комплектация дороже на 717 тысяч рублей.

«Модель там пока официально не продается. Партнеру был продан один автомобиль по российской цене. В остальном, партнер самостоятельно формирует свою маркетинговую политику», — прокомментировала изданию пресс-служба АвтоВАЗа.

Но раздел «Авто в наличии» информирует, что в Казахстан поступило по меньшей мере 23 автомобиля.

Lada Aura — удлиненная версия Lada Vesta. На ней установлен 1,8-литровый мотор мощностью 122 лошадиные силы, который сочетается с китайским вариатором WLY CVT18. Доступны три цвета: черный, серебристый и коричневый.

Что думают российские депутаты о Lada Aura