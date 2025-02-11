НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Aura в Казахстане оказалась намного дешевле российской

Источник:
Sibnet.ru
649 2

Бизнес-седан Lada Aura в Казахстане стоит на 600 тысяч рублей дешевле, чем в России, следует из данных официальных сайтов Lada.

Lada Aura в комплектации Premier в Казахстане стоит 10,5 миллиона тенге (1,9 миллиона рублей). В России аналогичная версия предлагается за 2,6 миллиона, что на 611,5 тысячи рублей дороже, приводит цены портал «Лада.Онлайн».

Рекомендованная розничная цена для Lada Aura в комплектации Status в Казахстане — 11 миллионов тенге (2,08 миллиона рублей). В РФ такая же комплектация дороже на 717 тысяч рублей.

«Модель там пока официально не продается. Партнеру был продан один автомобиль по российской цене. В остальном, партнер самостоятельно формирует свою маркетинговую политику», — прокомментировала изданию пресс-служба АвтоВАЗа.

Но раздел «Авто в наличии» информирует, что в Казахстан поступило по меньшей мере 23 автомобиля.

Lada Aura — удлиненная версия Lada Vesta. На ней установлен 1,8-литровый мотор мощностью 122 лошадиные силы, который сочетается с китайским вариатором WLY CVT18. Доступны три цвета: черный, серебристый и коричневый.

Что думают российские депутаты о Lada Aura

Тема: Русские машины
Инженер обозначил минимальный ресурс двигателей Lada
Первый кроссовер АвтоВАЗа показали Путину
Российский электромобиль «Атом» показали на фото
Lada Vesta получила новую коробку передач
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Золотые резервы России установили рекорд
Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли
Разгром наступающей группировки ВСУ попал на видео
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

krasprol

Так про этот рост в карманах и говорил Мишустин.Только,по видимому,из скромности забыл упомянуть,чьи...

paramedic

Назло бабушке обморожу уши. (С)

Uynachalnica

"Путину доложили о рекордах российской экономики" - что уже и Индию обогнали? В прошлом годы мы Японию...

jeryakob

набибулина тоже в лужу дунула недавно:" людям только кажется ,что инфляция высокая".