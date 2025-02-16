Назван простой способ повысить качество секса

Юмор во время секса играет важную роль в укреплении близости между партнерами и способствует большей сексуальной удовлетворенности, выяснили канадские ученые.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 196 человек. Средний возраст составил 20,3 года, а продолжительность отношений — около двух лет. Участники описывали, как часто они шутят во время секса, в каких формах это проявляется и какие эмоции вызывает.

Результаты показали, что юмор во время секса является обычным элементом романтических отношений и чаще всего имеет положительное влияние. Пары использовали шутки для того, чтобы справляться с неловкими моментами, например, неудачами во время секса.

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Юмор помогал уменьшить напряжение, и укреплял близость. Также он добавлял отношениям легкости, создавая атмосферу расслабления и удовольствия, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в журнале The Canadian Journal of Human Sexuality .

Правда, это относится только к добрым шуткам. Негативный юмор во время секса вызывал дискомфорт, снижал уверенность и портил настроение, отметили исследователи.