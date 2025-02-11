Трамп заявил о риске превращения Украины в Россию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «Украина может стать Россией», поэтому следует вернуть все потраченные на ее деньги.

«Мы потратили сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им телеканалу Fox News.

Он отметил, что хочет получить с Украины эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около 500 миллиардов долларов. «И они, по сути, уже согласились на это, так что мы хотя бы не чувствуем себя дураками», — добавил Трамп.

Президент США предупредил Киев о «невозможности дальнейшего выделения денег» на прежних условиях. Ранее он потребовал у Украины доступ к природным ресурсам в обмен на гарантии безопасности.