Операционную систему Linux запустили внутри файла PDF

Операционную систему Linux успешно запустили внутри файла PDF, который открывался браузером на базе Chromium.

Linux заработал внутри PDF благодаря модифицированной версии эмулятора TinyEMU RISC-V. Необычный проект получил название LinuxPDF, разработчику удалось ужать «операционную систему» до 6 мегабайт, написало издание Tom's Hardware.

Эмулятор TinyEMU RISC-V запускается в PDF, после чего в файл внедряется код и автоматически запускает минимальное ядро Linux. После нажатия кнопки «Start Emulator» в браузере появляется пользовательский интерфейс LinuxPDF и приветственное.

Вывод изображения осуществляется посредством построчного ASCII-вывода. Для запуска требуется браузер на базе Chromium. Под окном Linux в PDF расположена программная клавиатура.

Проект носит экспериментальный характер, исходный код LinuxPDF доступен на GitHub для изучения и модификации.