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Операционную систему Linux запустили внутри файла PDF

Источник:
Sibnet.ru
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Операционную систему Linux успешно запустили внутри файла PDF, который открывался браузером на базе Chromium.

Linux заработал внутри PDF благодаря модифицированной версии эмулятора TinyEMU RISC-V. Необычный проект получил название LinuxPDF, разработчику удалось ужать «операционную систему» до 6 мегабайт, написало издание Tom's Hardware.

Эмулятор TinyEMU RISC-V запускается в PDF, после чего в файл внедряется код и автоматически запускает минимальное ядро Linux. После нажатия кнопки «Start Emulator» в браузере появляется пользовательский интерфейс LinuxPDF и приветственное.

Вывод изображения осуществляется посредством построчного ASCII-вывода. Для запуска требуется браузер на базе Chromium. Под окном Linux в PDF расположена программная клавиатура.

Проект носит экспериментальный характер, исходный код LinuxPDF доступен на GitHub для изучения и модификации.

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