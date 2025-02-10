Астрономы нашли крупнейшую структуру Вселенной

Международная команда астрономов обнаружила крупнейшую структуру Вселенной, которая представляет собой сеть скоплений и сверхскоплений галактик протяженностью 1,3 миллиарда световых лет.

Объект назвали суперструктурой Кипу — в честь древней системы узелкового письма инков. Общая масса структуры оценивается в 200 квадриллионов солнечных масс, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Astronomy and Astrophysics.

Чтобы идентифицировать суперструктуру, астрономы изучили данные рентгеновских наблюдений. Отмечается, что гигантская масса объекта искажает свет и меняет космическое микроволновое фоновое излучение, внося помехи в измерения постоянной Хаббла.

Кроме Кипу, ученые нашли в ходе изучения данных еще четыре гигантские структуры — суперкластер Шэпли, сверхскопление Геркулеса, а также кластеры Змея — Корона Бореалис и Скульптор — Пегас.

Вместе эти пять сверхструктур содержат 45% скоплений галактик, 30% галактик и 25% материи в наблюдаемой Вселенной. Исследователи отмечают, что эти скопления временные и в будущем распадутся, так как Вселенная постоянно расширяется.