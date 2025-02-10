Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись

Суд официально расторг брак между основательницей Wildberries Татьяной Ким и сооснователем маркетплейса Владиславом Бакальчуком, сообщил предприниматель в своем телеграм-канале.

Бакальчук уточнил, что суд постановил оставить детей Ким. При этом предприниматель будет обязан выплачивать алименты. Ему также сохранили право видеться с детьми.

«Следующее заседание состоится 18 февраля. Там суд вынесет решение по разделу имущества», — написал Бакальчук.

Ким объявила о разводе с мужем в июле 2024 года. Это произошло на фоне объединения Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В своем телеграм-канале она поблагодарила всех за поддержку.

«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Обнимаю!», — написала предпринимательница.